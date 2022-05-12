«Стройка в самом разгаре»: Ксения Собчак похвасталась своим шикарным загородным домом

Телеведущая в недалеком будущем будет жить в новеньком особняке на Рублевке.

Телеведущая Ксения Собчак в соцсетях показала свой шикарный загородный дом на Рублевке, который почти готов к сдаче. Она заметила, что расходы при его постройке ей удалось сократить благодаря рекламе в соцсетях.

«Стройка в самом разгаре и скоро уже все будет готово!». Ксения Собчак

Во время экскурсии по своим владениям Ксения Собчак показала внешнюю отделку дома, а также навесы на террасе. По словам светской львицы, она в предвкушении посиделок днями и вечерами в приятной прохладе и тени. Самой ей новое жилье очень нравится.

Напомним, что Ксения Собчак в последнее время мало времени проводит на родине. Не так давно она приобрела квартиру в Дубае. Некоторые пользователи считают, что в будущем она будет жить именно в ОАЭ, а не в России.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.