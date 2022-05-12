«Не могу позволить, чтобы тяжелое время сломало мою жизнь»: Козлов – о происходящем в мире

По словам продюсера и знатока, все вскоре закончится и настанет «интересное время».

Продюсер, телеведущий, режиссер и знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов высказался о происходящих в мире событиях.

«Надо понимать, что жизнь продолжается. Вот просто самому себе сказать: «Жизнь продолжается». То, что время тяжелое – это факт, но продолжается жизнь. И я не могу себе позволить, чтобы это тяжелое время сломало мою жизнь». Андрей Козлов

Как отметил Андрей Козлов, можно о происходящем сказать и по-другому. «Трагедия закончится, а время-то какое интересное будет. Вот я бы так сказал», — заметил Андрей Козлов.

Напомним, что Андрей Козлов – магистр игры и элитарного клуба «Что? Где? Когда?». Знаток — академик российской академии телевидения, сообщает «Вокруг ТВ».

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