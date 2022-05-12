«Такого скучного полуфинала трудно припомнить»: Киркоров раскритиковал участников «Евровидения»

Как отметил поп-король, ему понравилось разве что выступление группы из Молдовы Zdob şi Zdub.

Певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в участниках музыкального песенного конкурса, который проходит в итальянском Турине, «Евровидение».

«На самом деле такого скучного полуфинала трудно припомнить». Филипп Киркоров

По словам Филиппа Киркорова, были, конечно, яркие впечатления, но их оказалось крайне немного. При этом поп-король похвалил молдавскую группу Zdob şi Zdub. Он заметил, что это было одним из самых ярких выступлений, сообщает МК.ru.

Напомним, что Филипп Киркоров посещает конкурс «Евровидение» в нейтральном статусе. Россия в этом году из-за событий на Украине не допущена к участию.

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