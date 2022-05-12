«Сгреб детей у мамаш?»: Тимати взгромоздился на велосипед, усадив сына к себе на шею, а дочь на багажник

При этом рэпер подметил, что не прочь завести еще одного карапуза.

Рэпер Тимати забрал детей у своих бывших избранниц. Конечно, не насовсем. А только для совместного отдыха на фешенебельном курорте. Музыкант взял на прокат двухместный велосипед, устроив для отпрысков мини-экскурсию с «покатушками». Старшую, Алису, звездный отец усадил на багажник с сиденьем и вторыми педалями, а младшего, Ратмира, — к себе на шею.

При этом Тимати подметил, что впереди на велосипед можно повесить еще и корзинку для третьего ребенка. Так, музыкант намекнул, что не прочь завести еще одного карапуза. Вот только кто станет его матерью, пока не известно. У бизнесмена двое детей от двух разных избранниц. Дочку Алису ему подарила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира — Анастасия Решетова. С обеими рэпер успел расстаться. Поклонники уже не раз шутили, что Тимати развел гарем, как во дворце султана Сулеймана.

«Сгреб детей у мамаш?», «Теперь нужна новая кандидатка на роль матери третьего ребенка», «Дети —копии своих мам, Алиса — блондинка, а Ратмир точь-в-точь скопировал Настю», «Тимати с детьми? Какой папаша», «Малышня в восторге», — написали фолловеры.

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