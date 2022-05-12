«Это мы»: нарядная Севастьянова запечатлелась с бойфрендом в лифте

Недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке». А буквально на днях олимпийская чемпионка по художественной гимнастике отметила свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

Накануне спортсменка вместе со своим возлюбленным, бизнесменов по имени Александр, побывала на важном мероприятии. А фанатам показала фото из лифта.

«Это мы были на гала-концерте по художественной гимнастке в честь 9 Мая», — написала Севастьянова.

Для выхода в свет Севастьянова выбрала классический образ – черный брючный костюм и ажурный топ.

«Какие хорошенькие! Классные! Счастья вам», — писали пользователи Сети.

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