«Я так сделала»: Лопырева призналась, что вложила деньги в недвижимость Дубая

Модель много времени проводит в ОАЭ.

Виктория Лопырева предпочитает жить в Дубае. В России белокурая красавица появляется крайне редко. Поэтому недавно перед ней встал вопрос приобретения недвижимости в ОАЭ. Накануне в своем телеграм-канале модель призналась, что решилась на важный шаг.

«Можно вложить 125 тысяч долларов и купить долю в квартире под 7 % годовых чистыми. Я сама так сделала, поэтому без рисков могу советовать. Продать долю можно в любое время и забрать деньги», — написала Лопырева.

Напомним, в 2018-м Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, которому в начале 2019-го родила сына. Мальчика решили назвать Марк Лионель. В минувшем январе ему исполнилось три года.

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