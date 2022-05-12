Добавила себе 5-10 лет! Миддлтон в платье из «сундука» аккуратно обрамила фигуру, но стала выглядеть старше

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова дала понять, что такой протокольный стиль подойдет далеко не всем.

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом появилась на публике, посетив светское мероприятие. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала платье-пальто Michael Kors из «сундука». Этот наряд Кейт надевала еще в далеком 2014 году. Таким образом, невестка леди Дианы показала, что экономия ей не чужда. Вместо того, чтобы купить новое платье, она выбрала старый образ восьмилетней давности. А вот, что об протокольном аутфите жены принца Уильяма говорит стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

«Протокольный стиль, которого должны придерживаться первые лица страны, самый бескомпромиссный. Модные тенденции вписать в него невероятно сложно. Там огромное количество ограничений. Данный образ Кейт — это строгое соблюдение именно протокольного стиля. Все, начиная от цвета и заканчивая длиной платья — соблюдено. У герцогини прекрасная фигура и стройные ноги, этот наряд аккуратно ее обрамляет. Он смотрится сдержанно и элегантно. Что касается аксессуаров, то здесь тоже достигнут условный «предел», все допустимые элементы присутствуют и гармонично дополняют образ. Если вы не относитесь к человеку, который должен соблюдать протокол, то я бы не рекомендовала покупать в свой гардероб подобную одежду. К сожалению, она имеет свойство добавить пять-десять лет своей обладательнице за счет фасонов», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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