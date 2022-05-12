«Вспыхнул огонек»: Мишель Серова показала эксклюзивный кадр со своей свадьбы

Дочь музыканта Александра Серова – Мишель и ее муж Роман отмечают годовщину семейной жизни. Они стали супругами три года назад. По словам артистки, в их паре еще есть над чем работать, при этом не забывать слышать и себя, и партнера.

«Здесь между нами вспыхнул огонек. Сами посмотрите, это то ли звезда, то ли свет. Смотрится волшебно. Так и в жизни хочется, чтобы между нами всегда был этот огонек. Еще учимся, мне кажется это такой длительный и сложный процесс», — написала Мишель.

Напомним, несколько месяцев назад Мишель родила сына, которого назвали Макар. Также артистка с мужем воспитывают дочь Мию.

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