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«По праву великий артист»: Волочкова предложила сделать Цискаридзе руководителем Большого театра

Как отметила балерина, у артиста балета прекрасное юридическое образование.

«По праву великий артист»: Волочкова предложила сделать Цискаридзе руководителем Большого театра
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова предложила кандидатуру артиста балета Николая Цискаридзе на должность руководителя Большого театра.

«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой — полностью провел реконструкцию, изменил уровень, — это его заслуги».

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова напомнила, что в 2003 году ее партнеров заставляли подписывать заявление, что они не хотят танцевать с балериной. Единственным, кто отказался это сделать, был как раз Цискаридзе.

По словам Волочковой, у Цискаридзе прекрасное юридическое образование. Он, как выразилась танцовщица, грандиозный администратор, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Волочкова с 1998 года работала в Большом театре. С 2003 года она стала выступать с сольными проектами.

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