Ущербная позиция: Сергей Шнуров высказался о своем отъезде из России

Сергей Шнуров стал гостем у Татьяны Толстой в ее YouTube-шоу «Белый шум». Писательница и музыкант обсудили тему эмиграции, а также прошлись по артистам, сбежавшим за границу. Экс-лидер «Ленинграда» высказал свою позицию относительно произошедшего исхода.

«Думаю, они себя представляют новой волной русской эмиграции, — предположил артист. – «И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной».

Толстая в ответ призналась, что старается никого не осуждать, а понимать. При этом, она заметила, что многие русские за границей стыдятся своей национальности: «Уровень лизоблюдства и самобичевания отвратительный».

В настоящее время за границей обосновались, напомним, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Алла Пугачева, Рената Литвинова, Земфира, Максим Леонидов, Нюша и другие.

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