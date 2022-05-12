«Крым испокон веку был наш»: Алиса Фрейндлих высказалась о происходящем в мире

По словам актрисы, в свое время первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «сотворил белиберду».

Актриса Алиса Фрейндлих заявила, что Крым всегда был российской территорией.

«Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш». Алиса Фрейндлих

Как заметила Алиса Фрейндлих, в свое время первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев сотворил белиберду, отдав Крым Украине. В то же время она заметила, что Хрущев не мог знать, что СССР распадется. Ему такие мысли в голову не приходили, сообщает «АиФ».

«Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», — подчеркнула Алиса Фрейндлих.

Напомним, что Алиса Фрейндлих — народная артистка СССР. Она лауреат Государственной премии РСФСР. В прошлом году ей исполнилось 87 лет.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.