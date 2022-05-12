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Скоро станет загорелой: Настасья Самбурская изящно возлежала на пляже, демонстрируя красивую фигуру в бикини

Актриса улетела отдыхать в Дубай.

Скоро станет загорелой: Настасья Самбурская изящно возлежала на пляже, демонстрируя красивую фигуру в бикини
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская устроила себе отпуск. Длинноногая красотка улетела в Дубай и уже успела позагорать на побережье Персидского залива. Этим она похвасталась перед подписчиками в микроблоге.

Изящно расположившись на шезлонге, Самбурская позировала себе для селфи, демонстрируя красивую фигуру в бикини с леопардовым принтом. Звезда посетовала, что с фотографиями у нее «все печально». Но наверняка, глядя на сие селфи, многие фолловеры посчитали наоборот.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

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