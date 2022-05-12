«Думал, тяжело уезжать, но нет»: Ровшан Аскеров объяснил, почему не вернется в Россию

Как отметил участник телеигры «Что? Где? Когда?», на протяжении 22 лет у него все было хорошо.

Участник популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров на YouTube-канале «И грянул Грэм» объяснил, почему не вернется в Россию.

«Думал, тяжело уезжать, но нет! 22 года было хорошо, а теперь все… Все, что я любил — все. Уже не могу жить в России. Я точно не вернусь!». Ровшан Аскеров

Напомним, что МВД России объявило Ровшана Аскерова в розыск по уголовной статье. В начале февраля знаток опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Добавим, что Ровшан Аскеров последние годы находится в Азербайджане. Нашу страну он покинул еще в 2018 году. Ранее он отмечал, что ему предлагали вернуться в Россию, но он отказался.

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