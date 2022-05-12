Шашлыки, мыльные пузыри и танцы: оскандалившаяся Нетребко повеселилась в парке Нью-Йорка

До сих пор не утихают в Сети обсуждения скандала вокруг Анны Нетребко. Певица отреклась от России, предпочтя Европу и Запад, и постепенно возвращается на желаемые подмостки. Она уже выступила в Монте-Карло и теперь, судя по географии перемещений, нацелена на Метрополитен-оперу.

Накануне Нетребко объявилась в Нью-Йорке. Звезда повеселилась в кругу друзей в парке. Они жарили шашлыки, пили шампанское, танцевали и пускали мыльные пузыри. Настроение у звезды оперной сцены было отличное — она порхала, много смеялась и снимала на видео свои посиделки на природе.

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