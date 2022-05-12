«Следите за руками»: Собчак нашла сходство между Басковым и Лениным

Телеведущая и популярная светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» посмеялась над «золотым голосом России», музыкантом Николаем Басковым.

Светская львица разместила две фотографии. На одной изображен Николай Басков, который анонсирует одно из мероприятий со своим участием. На втором снимке — «вождь мирового пролетариата» Владимир Ленин.

«Следите за руками», — подписала кадр Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак часто в соцсетях посмеивается над другими звездами шоу-бизнеса. Она одна из самых популярных телеведущих в стране.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.