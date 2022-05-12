«Активно позорит отца»: Запашный объяснил, почему Ширвиндта нельзя считать адекватным ведущим

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro ответил телеведущему Михаилу Ширвиндту, который призвал отменить парады на День Победы.

«Я его не могу назвать адекватным ведущим, потому что слышал не раз его высказывания, которые не являются олицетворением адекватности. Относиться к Михаилу Ширвиндту, который активно позорит своего отца, на полном серьезе нельзя. Надо не бояться идиотам говорить, что они идиоты».

Как отметил Запашный, ему стыдно даже на эту тему разговаривать.

«Я чувствую неловкость, когда такая тема озвучена. Пятнадцать лет назад такого не было. Но у нас 15 лет назад многих разговоров не было. Сейчас в мире навязываются другие ценности. Так скоро могут начаться вопросы к празднованию 8 Марта.

Для многих понятие женщина начинает меняться. Появилось выражение «менструирующий человек». Я с трудом произношу, потому что это бред. Адекватные должны противостоять этому идиотизму.

Каждый двенадцатый житель нашей страны вышел в этом году на парад. Сейчас растет новое поколение. Я шел с детьми в «Бессмертном полку». Подумал, какое количество людей пожертвовало собой, чтобы я шел в этом «Бессмертном полку», — заявил Запашный.