«Красивая»: Севастьянова в кружевном топе показала манящие формы

В 2012 году имя Каролины Севастьяновой было вписано в историю российской художественной гимнастики. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой в Лондоне.

Начало этого года ознаменовалось для нее еще одним ярким испытанием. «Художница» попробовала проявить себя на шоу «Звезды в Африке» и только недавно вернулась домой. Накануне она отметилась на гала-концерте по художественной гимнастике, приуроченном к 9 Мая.

На шоу Каролина пришла, выбрав классический образ – черный брючный костюм и кружевной топ. Со своими фанатами в соцсети она поделилось фото, на котором позировала в авто.

«Какая красивая! Классная! Вау!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце апреля Каролина Севастьянова отметила свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 27 лет.

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