Новости шоу-бизнеса: сын Повалий отрекся от нее, как отменили концерт Галкина в Архангельске, Киркорова не пустили в ВИП-зону «Евровидения»

Из-за чего сын Таисии Повалий публично отрекся от родной матери, почему Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-зону «Евровидения» и какое будущее предрек Отар Кушанашвили карьерам Ани Лорак, Вере Брежневой, Светлане Лободе — эти и многие другие новости стали главными 11 мая, по версии читателей сайта Teleprogramma.pro.

Киркорова не пустили в ВИП-зону на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров не смог попасть в ВИП-зону на «Евровидении» в Турине, куда улетел накануне. По словам очевидцев, россиянин долго стоял на входе, ждал, когда найдут его фамилию в списках, но безуспешно — хостес не смогли отыскать его. В итоге Филипп Киркоров стоял в очереди за билетом наравне с обычными гражданами.

Младший Меладзе обратился к старшему в Сети

Валерий Меладзе публично обратился к старшему брату Константину. Причиной стал день рождения продюсера. В микроблоге певец Меладзе напомнил о празднике брата, назвав его человеком, который дарит добро людям.

Стало известно, как был отменен концерт Галкина

Нашумевшее видео о том, как разъяренные поклонники Максима Галкина в Архангельске требуют вернуть деньги за билеты, пролетело по Сети и поставило крест на концерте шоумена в этом городе. Организатор выступления рассказал, как отменили мероприятие юмориста. Оказалось, ему позвонил директор драмтеатра и посоветовал отменить концерт.

Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Игрок популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно накануне. В начале февраля Ровшан Аскеров опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова». Следком завел уголовное дело.

Кушанашвили пожелал Лорак, Брежневой и Лободе гореть в аду

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире собственного интернет-шоу «Каково?!» высказался об украинских певицах Ани Лорак, Вере Брежневой и Светлане Лободе. Он считает, что их карьера в России закончилась.

«Я ведь хорошо отношусь к этим дивчинам, гори они в аду. Я же со всей любовью, разрази их диарея. Я ведь с нежностью, трепетностью. Но насчет карьеры — это большой вопрос. У кого теперь она будет», » размышляет журналист.

От Повалий отрекся родной сын

Украинская певица Таисия Повалий выступила на День Победы в Кремлевском дворце. После чего ее родной сын Денис публично отрекся от матери. У себя в микроблоге он подчеркнул, что его мать живет «совсем отдельную, свою историю». И к ней он не имеет никакого отношения. «Не надо только про маму сюда, окей?» — попросил сын Повалий.

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