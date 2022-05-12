Клава Кока на улицах Гамбурга сверкнула соблазнительным декольте в кроп-топе

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, улетела в Европу. Свое путешествие звезда начала из Эстонии, сейчас она уже в Германии. Компанию ей составили друзья, и артистка наслаждается прогулками по городу.

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На вечернем променаде Клава Кока устроила целую фотосессию. Она нарядилась в джинсы и в косуху из денима, под которую надела миниатюрный топ. Позируя для ярких кадров, красотка блеснула своим декольте. подписчики пришли в восторг от любимицы.

«Клава крашиха», «Ты моя вселенная», «Красотка», «Лучшая», «Как обычно шикарно», «Такая малышка», «Потрясающая», «Какие атмосферные фоточки», «Сногсшибательная», «Милашка», «Какая милота, какая красивая Клава», — комментирую фото фанаты.

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