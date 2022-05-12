Залег на дно: Галкин неожиданно перестал выходить на связь

Шоумен с Аллой Пугачевой в начале марта уехали в Израиль.

Более двух месяцев назад Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри спешно покинули Россию. Семья перебралась в Израиль. По слухам, в Кесарии они арендуют виллу, за которую платят миллион рублей в месяц.

Шоумен решил не сидеть сложа руки. На начало лета у него запланирован ряд концертов на земле обетованной. Но вот уже более десяти дней Максим не выходит на связь. В Сети недоумевают: почему юморист залег на дно? Удивило фолловеров и то, что ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин не поздравили своих фанатов с Днем Победы.

Пока все вопросы остаются без ответов, стало известно, что звездная семья может перебраться в Прибалтику. Еще в 2019-м они обзавелись апартаментами в Юрмале.

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