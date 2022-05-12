«Все на измене, никто никому не звонит»: сбежавшая из страны Рената Литвинова заговорила о предательстве

Актриса и режиссер третий месяц живет в Париже.

Многие из сбежавших за рубеж на фоне украинских событий звезд продолжают оставаться на чужбине. Скрывшаяся в Париже Рената Литвинова, например, сорвала спектакли и гастроли в МХТ им. Чехова и, судя по тому, что начала изучать французский язык, возвращаться в Россию не намерена.

Изредка в своем микроблоге Литвинова делится мыслями и переживаниями. Она уже успела признаться, что соскучилась по России. А на сей раз сообщила, как в ее окружении обстоят дела.

«Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств — все равно не просчитаете наперед», — написала звезда.

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