«Я всегда буду здесь»: Волочкова высказалась об отъезде из России

На днях к числу тех, кто поспешил уехать из России за границу примкнул певец Максим Леонидов. Вместе с семьей он перебрался в Израиль. Тем временем, Анастасия Волочкова заявила, что не собирается никуда уезжать.

«Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь — лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», — подчеркнула звезда, отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре НСН.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова призналась, что рассталась с очередным бойфрендом.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.