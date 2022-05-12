«Вот уж ничего святого у человека»: Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение» растоптали в Сети

Филипп Киркоров улетел в Турин, где в эти дни проходит вокальный конкурс «Евровидение». Российскую делегацию на сей раз не допустили до участия в мероприятии, а зрителям даже запретили голосовать – так организаторы «наказали» страну на фоне украинских событий.

Киркоров оказался в числе гостей по приглашению друзей из Греции. Артист уже успел похвастаться тем, что находится в Италии, перед своими подписчиками. Но большинство не поддержало кумира, а осудило за поездку. Среди почти двух тысяч комментариев – множество отрицательных оценок поступка музыканта.

«Вот уж ничего святого нет у человека, правда. Даже не стыдно это еще и транслировать. Ни совести, ни чести. Филипп, может, уже и свалите туда. Вам в России делать нечего», «Наш пострел везде поспел. Зачем??? Видимо, к «своим» все-таки тянет», «На двух стульях хочется усидеть, Филиппушка, а не получится», «Поступок не вызывает уважение!», «Какую страну на этот раз представляете, человек мира вы наш?» — негодуют люди.

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