Домашний фастфуд: готовим бургер с индюшкой
Видео
Закуска к столу: готовим вкусное канапе вместе с Сашей
Видео

Свое жилье, друзья, теплое море: зачем Пугачева и Галкин перебираются в Латвию

До сих пор звездная семья жила в Израиле.

Свое жилье, друзья, теплое море: зачем Пугачева и Галкин перебираются в Латвию
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин третий месяц живут в Израиле. И не скоро в Россию, судя по планам: июнь расписан у главы семьи под концерты, количество которых он увеличил по просьбам поклонников. А дальше они поедут в Латвию.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: соцсети

В Прибалтику артисты с детьми летали и раньше, до пандемии. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на рижские СМИ, у звезд в Юрмале собственное жилье, которым они обзавелись несколько лет назад, выложив 400 тысяч евро. Такое приобретение, по законам Латвии, позволяет получить вид на жительство.

В этом году Пугачева и Галкин отправятся в Латвию, чтобы повидаться с друзьями. Там они планируют провести последний месяц лета. Как раз море прогреется до комфортных температур, а изнывающей жары, как в Израиле, здесь не будет. Друзья соберутся старые-добрые: Лайма Вайкуле вернется из Америки и Борис Моисеев, который тоже имеет здесь жилье, собирается.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГалкин и ПугачеваМаксим ГалкинНовости googleновости шоу-бизнеса