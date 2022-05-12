Свое жилье, друзья, теплое море: зачем Пугачева и Галкин перебираются в Латвию

Алла Пугачева и Максим Галкин третий месяц живут в Израиле. И не скоро в Россию, судя по планам: июнь расписан у главы семьи под концерты, количество которых он увеличил по просьбам поклонников. А дальше они поедут в Латвию.

В Прибалтику артисты с детьми летали и раньше, до пандемии. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на рижские СМИ, у звезд в Юрмале собственное жилье, которым они обзавелись несколько лет назад, выложив 400 тысяч евро. Такое приобретение, по законам Латвии, позволяет получить вид на жительство.

В этом году Пугачева и Галкин отправятся в Латвию, чтобы повидаться с друзьями. Там они планируют провести последний месяц лета. Как раз море прогреется до комфортных температур, а изнывающей жары, как в Израиле, здесь не будет. Друзья соберутся старые-добрые: Лайма Вайкуле вернется из Америки и Борис Моисеев, который тоже имеет здесь жилье, собирается.

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