Домашний фастфуд: готовим бургер с индюшкой
Видео
Закуска к столу: готовим вкусное канапе вместе с Сашей
Видео

В лучах заката: Валя Карнавал позировала на Мальдивах в сарафане с внушительным декольте

Певица отдыхает на курорте вместе с женихом.

В лучах заката: Валя Карнавал позировала на Мальдивах в сарафане с внушительным декольте
Валя Карнавал. Фото: соцсети

Звезда Интернета Валя Карнавал продолжает отдыхать на Мальдивах, куда отправилась вместе со своим бойфрендом, блогером Сашей Стоуном. Здесь они объявили о помолвке и теперь официально стали женихом и невестой.

Накануне Карнавал отправилась с женихом на прогулку перед сном. В лучах заката они позировали для селфи на фоне природы острова и выглядели отдохнувшими и умиротворенными.

Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети

Для прогулки Карнавал нарядилась в сарафан на тонких лямках. Откровенное декольте подчеркнуло выдающиеся формы звезды, она с удовольствием позировала перед камерой для памятных фото.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Валя Karna.valВаля КарнавалЗвездный стильНовости googleоткровенное декольте