В лучах заката: Валя Карнавал позировала на Мальдивах в сарафане с внушительным декольте

Певица отдыхает на курорте вместе с женихом.

Звезда Интернета Валя Карнавал продолжает отдыхать на Мальдивах, куда отправилась вместе со своим бойфрендом, блогером Сашей Стоуном. Здесь они объявили о помолвке и теперь официально стали женихом и невестой.

больше по теме Дело было в бассейне: Валя Карнавал в бикини пригрела на груди Сашу Стоуна Звезды уединились на Мальдивах и наслаждаются компанией друг друга.

Накануне Карнавал отправилась с женихом на прогулку перед сном. В лучах заката они позировали для селфи на фоне природы острова и выглядели отдохнувшими и умиротворенными.

Для прогулки Карнавал нарядилась в сарафан на тонких лямках. Откровенное декольте подчеркнуло выдающиеся формы звезды, она с удовольствием позировала перед камерой для памятных фото.

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