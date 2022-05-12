В лучах заката: Валя Карнавал позировала на Мальдивах в сарафане с внушительным декольте

Звезда Интернета Валя Карнавал продолжает отдыхать на Мальдивах, куда отправилась вместе со своим бойфрендом, блогером Сашей Стоуном. Здесь они объявили о помолвке и теперь официально стали женихом и невестой.
Накануне Карнавал отправилась с женихом на прогулку перед сном. В лучах заката они позировали для селфи на фоне природы острова и выглядели отдохнувшими и умиротворенными.
Для прогулки Карнавал нарядилась в сарафан на тонких лямках. Откровенное декольте подчеркнуло выдающиеся формы звезды, она с удовольствием позировала перед камерой для памятных фото.
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