Чтобы белье было видно: Волочкова появилась на людях в тесной жилетке от костюма-тройки

Балерина Анастасия Волочкова накануне пообщалась с журналистами. Она рассказала последние новости о своих судебных тяжбах с Большим театром, откуда ее в 2003 году уволили со скандалом.

Кроме того, балерина уделила много внимания личной жизни, поведав о том, что сейчас ее сердце свободно. Отдельно артистка подчеркнула, что ей не важен социальный статус, а ценит она широкую душу и большое сердце.

Также Волочкова пожаловалась на соседей, которые регулярно устраивают провокации с фотографированием ее жизни – артистка недоумевает, что ей не разрешают жить на собственном участке так, как она хочет, ходить в чем хочет, и делать, что пожелает.

На пресс-конференцию балерина нарядилась эффектно, не позабыв подчеркнуть свою сексуальность. Она надела тесную жилетку без рубашки, в декольте которой проглядывало нижнее белье. Звезда регулярно щеголяет в подобных аутфитах.

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