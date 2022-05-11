«Прекрати краситься, как бабка»: Юлию Салибекову из «Дома-2» затравили за рыжий цвет волос

Поклонники Юлии Салибековой советуют ей найти нового колориста, который поможет ей выглядеть дорого.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после разрыва с мужем изменила имидж. Вместо длинных волос шоколадного оттенка Юлия носит теперь короткое каре, перекрасив локоны в огненно-рыжий цвет.

Краска испортила волосы Юлии Салибековой, и теперь она вынуждена заниматься их лечением. В микроблоге экс-участница «Дома-2» показала, как мастер делает ей специальную процедуру.

«Сегодня полечила мои яркие волосы холодным ботоксом. Я впечатлена эффектом», — поделилась Юлия Салибекова.

А вот ее подписчикам новый цвет волос не нравится. Фанаты отчаянно призывают Юлию Салибекову прислушаться к их мнению и сменить колориста.

«Юля, без обид, цвет вообще не ваш, услышьте», «Цвет — пожарная машина», «Сожжены волосы, видно же. Из черного в рыжий, конечно! Чем ни лечи, не поможет, придется долго отращивать и отстригать сожженные», «Прекрати краситься, как бабка, хной! Не идет тебе этот цвет», «Юлечка, не обижайтесь, но этот цвет ужасный. Не идет вам, раньше в сто раз лучше были длинные и черные», «Юлечка, ну правда, смените колориста. Вы такая милая, хорошие густые волосы, но цвет — прям беда. Есть очень красивые, благородные оттенки рыжего, вот честно, не обижайтесь», — высказались в Сети.

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