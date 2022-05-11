«Дашь маме попробовать?»: Аня Левченко из «Дома-2» подловила годовалого сына, уплетающего кашу

Экс-участница реалити-шоу Аня Левченко тает от любви и нежности к маленькому Давиду.

Сыну бывших участников «Дома-2» Ани Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду первого апреля исполнился год.

Давид растет очаровательным малышом, каждый день радуя своих родителей.

Аня Левченко обожает показывать Давида поклонникам, вероятно, умиляться над малышом одной не так весело, как вместе со всеми.

Молодая мама старается запечатлеть как можно больше трогательных моментов, связанных с Давидом. Она показывает, как малыш просыпается, купается, играет, гуляет.

На этот раз Аня Левченко запечатлела Давида во время завтрака. Годовалый малыш сам держит ложку, зачерпывает ею кашку из тарелки и кладет себе в рот. Предварительно, правда, Давид делает вид, что хочет угостить маму.

«Дашь маме попробовать? Дай маме, ам-ам, — слышен за кадром голос Ани Левченко. — Спасибо, жадный мальчик».

В комментарии под видео Аня объяснила, что Давид подносит ложку к ней, а затем резко забирает. Хулиган!

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