Счастье в глазах: Кудрявцева подловила трехлетнюю дочку в лимонных шортах и бандане на отдыхе

Лера Кудрявцева знакома зрителям, так как с юных лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Обычно свободное время блондинка проводит дома. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

В свои 50 лет телеведущая не перестает следить за внешностью и подбирать стильные образы. При этом она растит дочку Марию, которой всего три года.

В мае Лера с семьей уехала отдыхать в Турцию. Она проводит время с мужем и наследницей в Белеке. Телеведущая носит струящиеся юбки и шорты. Немало нарядов взяла с собой и Мария. Мама ее наряжает в яркие платья. А вот накануне кроха щегольнула в лимонных шортах и зеленой футболке. На ее голове была яркая бандана. Девочка бегала среди пальм.

«Не отставай», — заявила она маме.

А вот потом Кудрявцева ее привела в детский клуб, где малышей учили делать бусы. Наследница телеведущей с серьезным видом насаживала бусинки на нитку. К слову, в Москве она ходит в элитный садик, где не только играет, но и учит несколько языков. На отдыхе порой Мария демонстрирует свои навыки.

Поклонники восхитились девочкой. «До чего красивая», «Лера, она твоя копия», «Какой солнечный ребенок», «Просто чудо растет», «Она самое милое создание», — прокомментировали пост подписчики.

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