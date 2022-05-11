«Что за чудо»: Елена Николаева предстала с сыном от Игоря Вдовина в особняке на Новорижском шоссе

Сыну телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина Александру через несколько дней исполнится пять месяцев.

Александр растет позитивным и жизнерадостным ребенком, как и его родители. Елена Николаева с самого рождения сына показывает его лицо поклонникам, не скрывая малыша от общественности.

В микроблоге Елена Николаева часто делится снимками Александра, так что все практически в режиме онлайн могут наблюдать, как растет и меняется мальчик.

На этот раз Елена Николаева запечатлелась с сыном в новом доме на Новорижском шоссе.

«Крепче обнимай, май, май, май. Сегодня повсюду солнце», — подписала Елена Николаева снимки с Александром.

Поклонники восхитились очаровательным малышом, заявив, что он — копия мамы.

«Как же Саша на вас похож», «Боже, это что за чудо. Хочется расцеловать», «Мамин мальчик! Копия», — высказались в Сети.

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