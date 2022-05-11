«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят»: Губерниев заступился за Тутберидзе после нелепых запретов в США

Телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально высказался, узнав об ограничениях, которые ждут прославленного тренера Этери Тутберидзе в США.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе», — сказал Дмитрий Губерниев.

Он обвинил американцев в двуличии и недостойном поведении. Мол, наших крутых энхаэловцев никто не трогает, зато на хрупкую женщину сразу же начали давить из-за ее позиции.

«Если американцы такие принципиальные, то пусть выгонят наших из НХЛ. Но у них [половой орган] маленький и яйца не выросли. Расправляться с женщиной — большого ума не надо. Они будут запрещать матери ездить к детям?! Ну тогда мы далеко уйдем», — заявил спортивный комментатор sport24.ru.

Напомним, тренер Этери Тутберидзе планирует поехать в Америку, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Узнав об этом, руководитель спорткомплекса напомнила, что Этери Тутберидзе, как и другим родителям, запрещено выходить на лед и приближаться к бортикам катка.

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