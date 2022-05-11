«Макдоналдс» рассматривает возможность возобновить работу в России под другим брендом

Американской сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» было очень больно уходить из России, учитывая, сколько денег она вложила в российские точки общепита. Не удивительно, что бизнес-структура хочет вернуться в РФ, но уже под другим брендом.

О подобном желании «Известиям» рассказали сразу два осведомленных источника на продовольственном рынке. Один отметил, что западная компания еще не пришла к окончательному решению, но она намерена спасти свои средства, вложенные в примерно 800 ресторанов.

Напомним, «Макдоналдс» прекратил работу в России с 14 марта, объяснив это тем, что в результате политических событий возникли технические и логистические сложности, которые не дают гарантировать «бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества».

При этом отмечалось, что в российском сегменте компании работают более 62 тысяч сотрудников, и всем им будет сохранена зарплата. С тех пор прошло уже почти два месяца простоя.

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