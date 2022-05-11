«Как в 90-е»: почему распалась группа «Братья Грим»

Близнецы Борис и Константин Бурдаевы когда-то были на пике славы. Они создали группу «Братья Грим» и буквально разрывали стадионы. Однако в 2009 году певцы объявили о распаде. Поклонники тогда были в шоке — что же произошло между родственниками.

«Я узнал, что группы нет, из Интернета. В одну ночь Костя поменял пароли и отжал мои права, как в 90-е годы. После этого несколько лет я жил практически в нищете», — рассказал «Муз-ТВ» Борис.

Константин же первое время выступал в одиночку, а затем нашел парня на замену брата.

«Он мой троюродный кузен», — утверждает Костя.

Борис заявил, что вряд ли они когда-то договорятся с братом. Сейчас музыканты совсем не общаются.

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