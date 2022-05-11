«Девчонки в ударе»: Наташа Королева в банном халатике обнажила стройные ножки

Популярная в 90-х годах исполнительница Наташа Королева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела развлечения в банном комплексе.

В компании звездных подруг Наташа Королева отдохнула в спа. Судя по кадрам, вся компания была в восторге от времяпрепровождения и общения.

Все дамы облачились в белые банные халаты и специальные шапки для парной. Наташа Королева в какой-то момент распахнула халатик и засветила свои стройные ножки.

«Банный девичник в разгаре», — подписала фото Наташа Королева.

Несколько кадров она сопроводила песней, которую исполняла когда-то.

«Девичник в разгаре, девчонки в ударе», — говорится в хите Наташе Королевой.

Напомним, на днях Наташа Королева провела время с детьми Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Мартином. Сам же поп-король сейчас находится в Турине, где проходит музыкальный конкурс «Евровидение – 2022».

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