Лариса Долина высказалась о народе Донбасса

В среду, 11 мая, Лариса Долина прилетела в Донбасс вместе с Григорием Лепсом и Дмитрием Дюжевым. Певица выразила свое восхищение местным жителям, подчеркнув их ярое стремление к свободе.

«Гордость за народ, который здесь живет, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своем, за свою страну и за свободу. Мы не приемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм», — цитирует слова Долиной RT.

Артистка также отметила, что в последнее время некоторые личности хотят переписать историю, но им не удастся это сделать.

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