Иеромонах Фотий назвал поступок Киркорова «святотатством»

Певец уже принес свои извинения за использование на сцене религиозной символики, но Фотий считает, что это не оправдывает Киркорова.

Скандал разразился после того, как во время исполнения песни «Мария, Магдалена» Филипп Киркоров взбирался на крест, в котором находилась женщина. Отвечая на возмущенные комментарии, певец принес извинения тем, чьи чувства задел своим номером.

Мнение иеромонаха Фотия, известного своим участием и победой в шоу «Голос», остается, впрочем, неизменным: он убежден, что поступки Киркорова указывают на то, что он не является христианином, а лишь использует религиозную символику для эпатажа.

Как пояснил иеромонах Фотий в интервью «МК»: «Я думаю, что поступок, который был в Кремле, без лишнего ханжества можно считать святотатством, его никак иначе расценить нельзя… Слава Богу, что он извинился. Но… Большинство людей, которые присутствуют на его концертах, — это люди взрослого поклонения. Как правило, у таких зрителей есть устоявшиеся, традиционные ценности. Когда они взглянут на такое шоу, постановку, где Киркоров не просто восходит на крест, да лежащий, а еще в этом кресте женщина… Это двойное поругание наших христианских ценностей».

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