Иеромонах Фотий назвал поступок Киркорова «святотатством»

Скандал разразился после того, как во время исполнения песни «Мария, Магдалена» Филипп Киркоров взбирался на крест, в котором находилась женщина. Отвечая на возмущенные комментарии, певец принес извинения тем, чьи чувства задел своим номером.
Мнение иеромонаха Фотия, известного своим участием и победой в шоу «Голос», остается, впрочем, неизменным: он убежден, что поступки Киркорова указывают на то, что он не является христианином, а лишь использует религиозную символику для эпатажа.
Как пояснил иеромонах Фотий в интервью «МК»: «Я думаю, что поступок, который был в Кремле, без лишнего ханжества можно считать святотатством, его никак иначе расценить нельзя… Слава Богу, что он извинился. Но… Большинство людей, которые присутствуют на его концертах, — это люди взрослого поклонения. Как правило, у таких зрителей есть устоявшиеся, традиционные ценности. Когда они взглянут на такое шоу, постановку, где Киркоров не просто восходит на крест, да лежащий, а еще в этом кресте женщина… Это двойное поругание наших христианских ценностей».
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