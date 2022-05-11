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Такая домашняя: Ирина Пегова в фартуке с бабочками предстала на съемочной площадке

Актриса Ирина Пегова занята в новом сериале.

Такая домашняя: Ирина Пегова в фартуке с бабочками предстала на съемочной площадке
Ирина Пегова. Фото: соцсети

Звезда театра и кино Ирина Пегова — одна из самых любимых публикой актрис. Ее искренность, открытость и лучезарность подкупают поклонников.

Ирина Пегова — невероятно востребованная артистка. Для нее специально пишутся сценарии, а режиссеры мечтают видеть в своих картинах именно Ирину Пегову.

Сейчас она снимается в новом сериале, о чем сама сообщила в микроблоге.

Звезда поделилась кадром со съемочной площадки. На фото она предстала, как всегда, жизнерадостной и позитивной.

Выглядела при этом Ирина Пегова очень по-домашнему. Для роли актриса облачилась в серый топ и фартук с бабочками.

«Моя мама шпион» в процессе», — подписала кадр Ирина Пегова.

Ирина Пегова
Ирина Пегова на съемочной площадке. Фото: соцсети

«Ирочка, смотришь на тебя, и настроение улучшается даже в мои 80 лет! Здоровья, счастья, везения во всем», «Легкого процесса, успешного завершения фильма и восхищенных зрителей!», «Вы прекрасная актриса и замечательный человек! Такое сочетание бывает большой редкостью!» — отреагировали на фото подписчики Ирины Пеговой.

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