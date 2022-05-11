«Не смеялся над анекдотами»: почему на самом деле распалась группа «Руки вверх!»

Сергей Жуков и Алексей Потехин из группы «Руки вверх!» буквально разрывали стадионы в 90-е. Их песни любили миллионы, концерты проходили с аншлагом. Однако в 2006-м году парни объявили о распаде группы.

Журналисты «Муз-ТВ» в документальном фильме выяснили, что причин — несколько. Первая — личная. Жуков женился и стал отцом. Потехину захотелось сделать также.

Кроме того, парни перегорели, устали от гастролей и друг от друга.

«24 часа в сутки мы были вместе. Я уже не смеялся над его анекдотами, понимаете?» — признается Жуков.

Третья причина — творческая: Потехин и Жуков не сошлись в музыкальных вкусах.

«Когда Сергей включал мне новую песню — мне она категорически не нравилась. Сергей сразу говорил, что значит это будет хит», — рассказывает Потехин.

Также Алексей утверждает, что в нулевые годы Сергей увлекся бизнесом и начал несерьезно относиться к их творческой карьере.

«Говорит, я не поеду выступать, у меня совещание. Потом снова. И так сидишь целый месяц, ждешь его», — добавил Потехин.

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