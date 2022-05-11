Пропавшая из соцсетей Анжелика Варум нашлась

Анжелика Варум заставила поволноваться своих поклонников — певица пропала из соцсетей и не выходит туда с января этого года. Многие подумали, что всему виной — непростая ситуация в мире.

Артистка нелицеприятно высказалась в адрес нашей страны в феврале. В Самаре после этого даже отменили ее концерт с формулировкой «По многочисленным просьбам жителей города».

Однако в США, похоже, Варум не уехала. В Сети появились афиша ее концерта 22 июля в Светлогорске Калининградской области.

При этом помощники звезды также молчат: ни с директором, ни с пиарщиком Варум связаться так и не удалось. Зато на звонок сайта kp.ru ответил помощник Агутина Дмитрий Староста, который поспешил развеять слухи о проблемах певицы со здоровьем.

«Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит, — заверил Дмитрий. — Да, Анжелика и Леонид сейчас в России».

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