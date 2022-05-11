Стало известно, как на самом деле Ольга Серябкина попала в группу Фадеева Serebro

Журналисты «Муз-ТВ» сняли документальный фильм, в котором рассказали, как Ольга Серябкина на самом деле попала в группу Serebro, основанную продюсером Максом Фадеевым.
«Все думают, что Иракли попросил за меня Макса Фадеева», — рассказывает Серябкина.
«Но на самом деле в группу привела ее я! Иракли, извини», — заявила коллега Серябкиной Елена Темникова.
Однако впоследствии подружки Темникова и Серябкина стали злейшими врагами. Лена считалась лидером коллектива и не воспринимала стеснительную Ольгу как конкурентку. Однако именно на Серябкину переменил фокус сам Фадеев. Хотя Ольга настаивает на том, что между ними всегда были рабочие отношения.
В итоге Темникова покинула коллектив в 2014 году. По ее словам, отношения с подругой стали невыносимыми.
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