Зрелище на любителя: дочь Кончаловского показала беременный живот

Мария Кончаловская не так давно вышла замуж.

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская не так давно вышла замуж за выпускника Финансовой академии Никиту Кузьмина.

Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в присутствии самых близких, в том числе отца Марии и бабушки.

Пока Мария Михалкова-Кончаловская не планирует заводить детей, а вот ее кошка по кличке Пуля успела забеременеть. Ее округлившийся животик девушка решила показать публике в социальных сетях. Что говорить, пузатый сфинкс — еще то зрелище!

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