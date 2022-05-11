«Я поражена»: Волочкова рассталась со своим новым мужчиной

Анастасия Волочкова славится своей бурной личной жизнью. Балерина встречается с разными мужчинами и очень этим гордится. На пресс-конференции с журналистами артистка призналась, что рассталась со своим последним ухажером Дмитрием Корнеевым. Пара встречалась несколько месяцев.

«Я поражена тому, с какой большой скоростью люди расхватывают информацию про моих возлюбленных. Послушайте, когда я выйду замуж — это будет счастливый день в моей жизни, и я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно», — заявила танцовщица на пресс-конференции «Национальной службы новостей».

При этом Волочкова подчеркнула, что материальное положение мужчины для нее не важно.

«Главное, чтобы у него было большое сердце и широкая душа», — отметила балерина.

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