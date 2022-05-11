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В США Этери Тутберидзе запретили приближаться к катку

В Америке тренируется ее дочь.

В США Этери Тутберидзе запретили приближаться к катку
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Американцы продолжают издеваться над заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На этот раз ей запретили приближаться ко льду, на котором тренируется ее единственная дочь.

«Тутберидзе может прийти и наблюдать за процессом с трибуны. Однако она, как и любой родитель, обязана будет соблюдать наши правила. Родителям запрещается находиться на льду или стоять у бортика», — заявила директор катка Ребекка Стамп.

Напомним, 19-летняя дочь Тутберидзе живет в США. Она тоже занимается фигурным катанием и выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным.

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