В США Этери Тутберидзе запретили приближаться к катку

Американцы продолжают издеваться над заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На этот раз ей запретили приближаться ко льду, на котором тренируется ее единственная дочь.

«Тутберидзе может прийти и наблюдать за процессом с трибуны. Однако она, как и любой родитель, обязана будет соблюдать наши правила. Родителям запрещается находиться на льду или стоять у бортика», — заявила директор катка Ребекка Стамп.

Напомним, 19-летняя дочь Тутберидзе живет в США. Она тоже занимается фигурным катанием и выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным.

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