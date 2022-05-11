«Не важно, что они поют»: Киркоров допустил победу Украины на «Евровидении»

Филипп Киркоров прилетел в Италию на конкурс «Евровидение». Россию в этом году от конкурса отстранили, однако это не помешало поп-королю посетить мероприятие в качестве специально приглашенного гостя.

Киркоров считает, что у украинской команды Kalush Orchestra есть все шансы победить в 2022 году, ведь конкурс уже давно стал политизированным.

«Вокруг разная речь звучит, украинская в том числе. Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют», — рассказал Киркоров радиостанции «Говорит Москва».

Сам же поп-король будет болеть за представителей Греции.

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