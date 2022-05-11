Молодые актрисы обвинили режиссера «Не время умирать» в домогательствах

Еще одного знаменитого западного кинодела обвинили в сексуальных домогательствах. На этот раз под удар попал 44-летний Кэри Фукунага, режиссер нашумевшего фильма бондианы «Не время умирать», а также картины «Джейн Эйр» 2011 года, сериалов «Настоящий детектив» и «Маньяк».

Как минимум три молодые актрисы сообщили в соцсетях о неуместном поведении постановщика. Рэйчел Винберг из сериала «Бетти» заявила, что Фукунага, пользуясь их разницей в возрасте почти в двадцать лет, начал настаивать на романтических отношениях с ней сразу после того, как девушке исполнилось 18. Через какое-то время общение актрисы и режиссера перешло в постель, а затем мужчина бросил подругу, когда ей был 21 год.

При этом Фукунага пытался скрыть отношения с молодой артисткой, выставлял ее перед другими людьми своей кузиной или племянницей. Брошенной девушке пришлось целый год проходить терапию, чтобы избавиться от стрессового расстройства, принесенного теми отношениями.

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А еще актрисы-близняшки Ханна и Кейлин Леш из сериала Netflix «Маньяк» высказались, что Кэри пытался ухаживать на ними обеими одновременно, а потом просил о сексе втроем. Режиссер якобы пригласил сестер в свой пентхаус и там начал распускать руки. Но «групповушки» от девушек он так и не добился.

Как сообщает издание The Wrap, представитель Фукунаги отказался комментировать эти обвинения. Но отлаженная машина #MeToo уже запущена…

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