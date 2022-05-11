«За такими все гоняются по Москве»: Рогов показал брюки – острый хит этого сезона

Они в моде как среди мужчин, так и у женщин.

Стилист Александр Рогов сделал обзор новых трендов сезона на YouTube-канале Rogov live и посоветовал модникам и модницам обратить внимание на широкие брюки с защипами.

«За такими все гоняются по Москве, ищут, где бы купить», — заверил ведущий.

С такими брюками можно составить как классический лук с пиджаком, жакетом или кардиганом. Так и расслабленный, например, с рубахой оверсайз.

Широкие прямые брюки с защипами также позволяют любую фигуру подать стройнее, чем она есть. Хрупкие женщины будут выглядеть в них еще более нежно, а корпулентные смогут спрятать под тканью лишние рельефы и объемы.

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