Николая Цискаридзе предложили назначить главой Большого театра

Анастасия Волочкова дала пресс-конференцию в среду, 11 мая. Балерина заявила журналистам о том, что ее коллега Николай Цискаридзе мог бы стать отличным руководителем Большого театра.

«Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой — полностью провел реконструкцию, изменил уровень, — это его заслуги», — заявила она.

Волочкова также напомнила, что в 2003 году ее выживали из Большого театра. Коллег якобы заставляли подписать документы о том, что что они не хотят танцевать с Анастасией. И Цискаридзе — единственный, кто на это не пошел.

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