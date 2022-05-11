«Ах, если бы Сулейману родила такую же дочь!»: Нур Феттахоглу щегольнула с единственным ребенком на отдыхе

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала с дочкой Элисой Гюзин на пристани с яхтами.

Нур Феттахоглу проснулась знаменитой после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актриса предстала в образе черкешенки Махидевран султан. У фаворитки султана Сулеймана был только один сын — шехзаде Мустафа, тогда как Хюррем султан подарила повелителю пятерых детей: шехзаде Мехмеда, Михримах султан, шехзаде Селима, шехзаде Баязида и шехзаде Джихангира.

Ну а та, кто родила больше наследников османской династии, в гареме была в почете. Поэтому славянская рабыня легко возвысилась над остальными фаворитками, став госпожой. К тому же, султан Сулейман провел с Хюррем султан обряд никаха, сделав ее свободной.

В реальной жизни у Нур Феттахоглу тоже только один ребенок. Однако в отличие от Махидевран султан у нее дочка. Так, с Элисы Гюзин актриса буквально сдувает пылинки. С дочерью звезда «Великолепного века» не расстается ни на минутку. Вот только с отцом девочки бизнесменом Левентом Везироглу актриса успела развестись.

«Ах, если бы Сулейману родила такую же дочь!», «В сериала — сын Мустафа, а в жизни — дочь», «Она такая стройная! Словно тростинка», «Как она могла родить? Такая тонюсенькая», «Махидевран совсем не изменилась», «В сериале султан Сулейман променял на Хюррем, а в жизни-то развелась», «С замужеством не везет, зато дочка красавица», «Махидевран султан? В брюках не признали», — написали фолловеры.

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