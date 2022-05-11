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Вера Брежнева проигнорировала день рождения мужа Константина Меладзе

Певица Вера Брежнева до сих публично не поздравила любимого супруга.

Вера Брежнева проигнорировала день рождения мужа Константина Меладзе
Вера Брежнева. Фото: соцсети

Одиннадцатого мая отмечает свой день рождения известный музыкант и продюсер Константин Меладзе.

Знаменитости исполнилось 59 лет. В этот день Константин Меладзе принимает поздравления от своих близких, друзей, коллег и поклонников.

Публично поздравил именинника младший брат Константина Меладзе Валерий. Он разместил пост в социальной сети, в котором назвал родственника добрым человеком, указав, что этот факт могут подтвердить многие.

Молодая жена Константина Меладзе, 40-летняя певица Вера Брежнева предпочла в этот день обойтись без публичных обращений к мужу и признаний.

На страничке Веры Брежневой в социальной сети нет даже намека на то, что сегодня для их семьи особый день.

Может ли это свидетельствовать о напряженных отношениях между Меладзе и Брежневой, еще вопрос. Не исключено, что Вера Брежнева просто не хочет привлекать излишнего внимания к себе. А возможно, что публикацию в честь мужа она разместит немного попозже.

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