Нашла свою скамейку: Нетребко в пальто и карамельных ботинках предстала в Нью-Йорке

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она смогла стать знаменитой на весь мир. Артистка регулярно дает концерты в Европе, каждый год приезжает в России. А вот живет она в Вене, куда решила переехать, когда количество гастролей стало особенно большим.

Но в последние годы оперная дива часто сталкивается с трудностями. То во время пандемии она три месяца вынуждена была находиться дома. То ей не дали выступать из-за ситуации на Украине, и звезда два месяца находилась в отпуске.

Не так давно Анна возобновила концерты. Несколько недель она провела в Монако. Там артистка выступила с мужем Юсифом Эйвазовым и не раз появлялась на сцене. Свободное время она посвящала друзьям. Примечательно, что теперь певица приехала в Нью-Йорк, где у нее есть своя квартира. Там Нетребко хранит сотни своих концертных костюмов. Она вышла на променад по Центральному парку.

Анна предстала в пальто темного цвета и укороченных брюках. Изюминкой образа стал платок на голове и карамельные ботинки. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Оперная дива подошла к скамейке и прогнала мужчину.

«Моя», — сказала она.

Эта скамейка имеет табличку с ее именем. Такой подарок ей сделал муж Юсиф Эйвазов на годовщину со дня свадьбы несколько лет назад. Купить скамейку в Центральном парке — дорогое удовольствие.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами. Пока неизвестно, сколько времени там проведет звезда.

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